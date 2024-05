Ana Valdmann: teaduskooli õpikojad leevendavad loodusteaduste õpetajate kriisi

Tartu ülikooli teaduskooli tuntakse eelkõige andekate õpilaste eestvõitlejana ja Eesti olümpiaadide korraldajana, kuid tegelikult on teaduskool kui Hunt Kriimsilm, kellel on üheksa ametit. Olümpiaadide kõrval pakub teaduskool e-kursusi, ainevõistlusi, e-viktoriine, loenguid koolidele, uurimislabori programme ja õpikodasid, korraldab koostöös ettevõtetega õppepäevi, kutsub koole külla ülikooli. Meie unistus on leida üles iga teadusandekas laps ja pakkuda talle võimetekohaseid väljakutseid. Siin tulevavad meile appi tänapäeva võimalused – digitehnoloogia ja mobiilsed õpikojad –, et jõuda igasse Eestimaa paika.