Esimest korda välja antud unistuste elluviija auhinna pälvis Tartumaa õpetaja

Ameeriklanna Pamela Luise Picard (1964–2022) osales palju vabatahtlikus töös ja tegeles heategevusega ning temanimelise auhinna taga on Pamela Luise'i Eestis elav poeg Carl Pucci, kes on ettevõtte EO59 omanik.

Esimest korda välja antud unistuste elluviija tiitli võitis Annika Tõnurist, kes töötab Tartu lähedal Sillaotsa koolis klassiõpetajana ning juhendab noori õpetajaid, ta on võitnud ka Tartu aasta klassiõpetaja 2019 tiitli. Lisaks osaleb Tõnurist aktiivselt kodutütarde seltsi töös.

Annika Tõnurist on auhinnažürii hinnangul tõeline unistuste elluviija: ta tuletab meelde, et me kõik saame olla abivajavate inimeste lugude elluviijad. Auhind, mille ta pälvis, koosneb Morpho liblika ornamendist, rahalisest toetusest, ööst kahele hotellis Hilton Tallinn Park ning arengutreeningute sessioonidest.