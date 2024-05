ARVUSTUS Katse vändata pimedusest valguse rüppe

Hing kurgus on fraseologism, mis tähistab edasise töö või tegevuse jätkamise (peaaegu et) võimatust. Lavastuses iseloomustab see kujundlik sõnapaar minategelast, kelle teadvus jaguneb viie näitleja vahel, kes kõik kehastavad emotsionaalset, hoolivat, keskkonnateadlikku ja kaasaegset, enda sõnul tavalist inimest, kes ei suuda pealt vaadata maailma ebaõiglust, kuid hävib seda muuta püüdes.