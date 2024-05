ANALÜÜS Väitlusseltsi noored andsin Euroopa parlamendi debaile hinnangu

Kõige silmapaistvamaks osutus Parempoolsete kandidaat Lavly Perling. Märkimisväärselt suutis Perling oma vaateid esitada teistest kandidaatidest erinevalt väga struktuurselt ja selgelt, kasutades häid argumenteerimisvõtteid, et oma materjal ja seisukohad valijatele ajalises mõttes väga efektiivselt edasi kanda. Ometi ei saa öelda, et Perling debati võitis niivõrd, kui teised selle talle kaotasi. Tihti jäid tema sõnavõtud üle kogu debati väite tasandile ja puudusid põhjendused suurtele ja kõikehõlmavatele seisukohtadele, kuid teised kandidaadid andsid Perlingule äärmiselt palju vaba ruumi ning ei küsitlenud tema seisukohti sisuliselt efektiivselt või ei küsitlenud neid üldse, mis andis Perlingule meeletu eelise.

Suurimaks konkurendiks Perlingule osutus kahtlemata Hanah Lahe Reformierakonnast. Arvestades, et suur osa debatist keskendus kliimamuutuse ja selle lahendamise küsimusele, mängis Lahe koduväljakul. Olles kõige veenvam debati teemade arutluses just Euroopa Liidu, mitte riiklikul tasandil, teeb Lahest kindlasti konkurendi debati võitjaks, kuid tema puuduv agressiivsus teiste kandidaatide ümberlükkamisel oli märgata isegi, kui too tegeles debati esimesel poolel enim just sellega. Võrreldes teiste kandidaatidega paistis Lahe silma oma argumentide täielikkuses. See tähendab, et ta oli ilmselt ainukene, kes mitte ainult ei võtnud sõna väitelisel tasandil, vaid pakkus kindlasti kõige rohkem reaalseid näiteid praegustest Reformierakonna poolt läbiviidud poliitikatest Euroopa tasandil ning samuti, valmisdebattidel alavääristatud oskusena, suutis ta valijate endiga suhestuda, tuues selgelt välja, miks valijaid tema teatud seisukohad peaksid üldse huvitama, eristades sellega ennast teistest laval.