Tähtvere kodukohvikutes pakuti kooki, kohvi, suitsukala ja ka kompostmulda

Lisaks olid mõned inimesed pannud püsti oma letid ja müüdi igasugu kraami alates maalidest lõpetades taimedega. Kohal oli lastekirjanik Heiki Vilep, kes suvel laatadel kogunevast müügitulust end ära elatab. Vilep sõnas, et müük läheb väga edukalt ja huvi lastekirjanduse vastu on pigem suur.

Kui Veski tänavalt saab kohvi ja kooki ning muud söögikraami, siis Taara puiesteelt võib koju viia kompostmulda. Sealne elanik Urmet Liin selgitas, et Lions-klubi Tartu jõululoosis võitis ta kümme kanti Emajõe Veevärgi kompostmulda. «Mul ei tulnud mõttesse ka, et võtaks vähem,» naeris ta. Liin tunnistas, et kompostmulla pakkumine sai kohvikute päeval üles märgitud, et sellest vabaneda. Pärastlõunaks oli käinud mulda võtmas vaid üks huviline. Siiski on kümnest kandist alles ligi neli, nii et soovijad peaksid kiirustama.