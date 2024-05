Miks te EKRE esimeheks kandideerite?

Siin on mitu põhjust. Kõigepealt erakonna sisekliima on see, mis sunnib tegema teistsuguseid otsuseid kui need, mida ma pragmaatikuna teeksin. Olen Tartus üles ehitanud toimiva ja väga hea sisekliimaga meeskonna, tahaksin, et samasugune sisekliima oleks tervel erakonnal, et neil oleks Tartu meeskonnaga sarnane suhtumine.