Tartus said hakkajad tudengid autasustatud

Võrgustiku Ole Rohkem eestvedaja ja SA Üliõpilaskonna tegevjuht Petrik Saks, rääkis, et 2016. aastal puudus Tartus tudengite tunnustamise vorm, millega aktiivseid tudengeid esile tõsta, ja sihtasutus võttis selle ise korraldada. Aktiivsete tudengite märkamine on Saksa sõnul oluline, sest ilma nendeta poleks Tartu päris sama – koht, kus end arendada, pidada üritusi ja leida sõpru. Üliõpilasorganisatsioonide igapäevatöö on tavaliselt tasustamata ja seetõttu on tublide märkamine eriti tähtis.

Galale said kutse kõik Ole Rohkem koostöövõrgustiku tudengiorganisatsioonid. Ürituse eksklusiivsust põhjendab Saks sellega, et soovitakse tänada aktiivsemaid tudengeid, kes kooli ja töö kõrvalt jõuavad lisaks tähendusrikkaid projekte ellu viia. Tudengiorganisatsioonides kipub Saksa sõnul just nii olema, et juhid on need, kes on aktiivseimad kogukonna arengu vedajad.