SUUR GALERII Kuum suveilm paneb Tartu rattaralli sportlased proovile

Põhidistantsil startis ka Andris Pikkat, kelle sõnul on täna suurim katsumus mitte distants ega sõit ise, vaid kuumus. «Täna ei ole ka tuult,» lisas ta. Pikkat märkis, et isegi kui piisavalt vett juua, on oht, et distantsi viimastel kilomeetritel hakkavad muret tegema krambid. «Aga selleks olen samuti varustatud, geelid on taskus.»