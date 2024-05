Põllumajandusmuuseum kutsub lemmikloomapäevale

Lemmikloomapäev on saanud muuseumi traditsiooniks ning sel aastal on taas vahva ja tegevusi täis programm. SA Eesti Maaelumuuseumite ürituste ja turunduse spetsialist Laura Rämman ütles, et lemmikloomapäeva korraldamine on ääretult vahva väljakutse. «Ootan isegi seda sündmust suure põnevusega. Ja mis kõige toredam – kõik lemmikud on oodatud!»