Kõik kardavad vähki. Kes ei kardaks?! Kopsuvähi sõeluuring laieneb kahte järgmisesse maakonda

Tartumaal paaril aastal läbi proovitud ja edu saavutanud kopsuvähiuuring laieneb 2025. aastal Viljandimaale ja Ida-Virumaale. Just see jäi kõlama pärast kopsuvähi sõeluuringu rakendusdokumendi esitlust Tartu ülikooli muuseumis, kus hea koostöö märgiks said kokku Tartu ülikooli kliinikumi kaasprofessor Tanel Laisaar, terviseminister Riina Sikkut, tervisekassa juht Rain Laane, professor Ruth Kalda ning AstraZeneca Eesti valitsussuhete juht Hanno Püttsepp.