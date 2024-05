Maailmakuulus Ain Anger toob mängulise ooperi lavale, kus ta teenis elu esimese braavohüüde

Miks oli tarvis «Võluflööt» lühemaks lavastada? Angeri tähelepanekute järgi peetakse ooperit sageli elitaarseks ja keeruliseks ning seepärast on palju neid, kes ooperietendusele vabatahtlikult ei kipu. Kuigi eelkõige on Ooperiga Söbraks oma tegevuse suunanud noortele, on etendustele oodatud tegelikult igaüks. «Julgustan väga eri vanuses inimesi selle žanriga lähemat tutvust tegema!» lisas ta.

Ooperiklassikasse kuuluva teosega aitab tutvust paremini teha asjaolu, et seda esitatakse eesti keeles. ««Mängime «Võluflööti»» tekstid on loonud armastatud kirjanik Leelo Tungal,» ütles Anger. «Lisaks on suur rõõm, et etendused Vanemuise väikeses majas saavad toimuma aastal, mil Tartu kannab kultuuripealinna tiitlit.»