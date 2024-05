Volkswagen Transporterit juhtinud mees paiskus mullu 15. novembri hilisõhtul Tartu kesklinnas suurel kiirusel läbi teepiirde Tasku keskuse poodi sisse. Nüüd on selgunud, et ta polnud selle teo toimepanemise hetkel süüdiv.

Tartu südalinnas mullu novembris suurel kiirusel kaubikuga vastu Tasku keskuse seina paiskunud autojuht ei saa karistada, sest ilmnes, et ta ei andnud avarii põhjustamise hetkel endale oma tegudest aru. Pärast uurimist ja ekspertiisi on selge seegi, et avarii põhjustanud mehele jääb juhtimisõigus alles.