Kalmuküünal põhjustas Elva surnuaias põlengu

Kalmuküünla puhul tuleb veenduda nii selles, et süüdatud küünla kork oleks tugevasti kinnitatud, kui ka selles, et tuul ei puhuks põlevat küünalt pikali, õpetas Narusk. Lisaks tuleb küünla lähiümbrus puhastada põlevmaterjalist, nagu käbid, okkad ja sammal, ning hoida küünla lähedusest eemal kergesti süttivad dekoratsioonid. «Isegi kui hauaplatsilt alguse saanud tuli saadakse kiiresti pidama ja see ei jõua ühegi puuni, on põlenud hauaplats kurb vaatepilt seal puhkava lähedastele.»