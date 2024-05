Taas tasuliseks muudetud bussisõit, põllumeeste vaidlused PRIAga ning heal järjel omavalitsuste raha jagamine õhukese rahakotiga valdadele – need on vaid üksikud suured teemad, millega vaid kolm nädalat ametis olnud värske regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman on pidanud rinda pistma. Nüüd on ta ringreisil mööda Eestit, kohtub vallajuhtide ja põllumeestega ning püüab saada valdkonnast paremat tunnetust.