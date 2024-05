Sada pinki, sada ebaõnnestumist?

Aga sügisest sai talv ja talvest kevad, ning nüüd selgus, et lõviosaga neist pinkidest on midagi kapitaalselt vussi läinud. Nimelt on pinkide alla tehtud killustikupadi – peal peenikesed graniidisõelmed, all jämedam paekillustik –, millesse rahutud jalad on augud kaevanud. Pingiümbrused on paekillustiku täis ja mõnel pool lubab ainult hea fantaasia ette kujutada, kuidas tegelikult pidi olema.