Reedene rõõm Ortopeed Leho Rips: ajateenijad ei peaks 50-aastastelt pähe saama

Kas räägime spordi vaatamisest või spordi tegemisest? Spordi vaatamises ei ole eestlased kindlasti nii heal tasemel kui näiteks paljud eurooplased. Tour de France’i või Itaalia velotuuri pealtvaatajad on tõelised spordifännid, nad sõidavad kohati tuhandeid kilomeetreid, et elada kaasa kasvõi mõned minuti oma lemmikule mõnel kuulsal Alpide tõusul. Mägedes on inimesi raja ääres kümneid tuhandeid. Meie näeme sellist huvi mingil määral autospordis, kus rahvas läheb kaasa elama, aga mitte nii suures mastaabis. Ei saa öelda, et eestlane nüüd üldse spordilembeline pole, aga sellist indu nagu maailma suurvõistlustel kodumaal pigem ei näe.