Nagu Estriveri kruiiside tegevjuht Albert Lass ütles, ei lõpe laevas töö kunagi. Kuid ta kinnitas, et laeva sõitma asumise ootus on läbi, sest täna kell 14 toimub enne püsiväljumiste algust Arabella I pidulik avamine. Rõõmustada on selle juures küllalt, sest suure remondi käigus paljude lahti võetud juppide taga polnud õieti midagi alles. «Ei, ikka oli – hirmus palju roostet,» märkis Lass, andes mõista, et laev sai suuresti uue kuue.