Marit Sepma: maksuaukude lappimine: kas õiglane lahendus või Bolti kiusamine?

Maksuseaduses olevaid auke on ettevõtjad ennegi ära kasutanud. Ka seda võib teatud piirini innovatsiooniks nimetada, kuid paratamatult tuleb riigil sekkuda ja sellised augud «kinni panna». Maksuseaduste täiendamine nõuab aga piisavalt aega ning ettevõtja jõuab selle aja jooksul maksuaugust kasu saada. Nagu igale nädalavahetusele järgneb esmaspäev, on loogiline ka see, et auk viimaks lapitakse. Sellega peab maksude optimeerimisele suunatud ettevõtlus alati arvestama.

Maksusoodustused väike­ettevõtetele on igati soositud, eelkõige kui need on sihitud reaalse kasvava ettevõtluse soodustamiseks. Platvormitöö ei ole aga tegelik ettevõtlus, vaid pigem seab sealsetele «ettevõtjatele» raami, mis on ka rangem kui paljudes teistes töökohtades. Näiliselt ettevõtjatena naudivad platvormitöötajad küll maksusoodustusi, kuid teiselt poolt jätab nad ilma sotsiaalsetest garantiidest. Oluline on siinkohal mõista, kui paljusid inimesi see ühiskondlik varustatus puudutab ning kui paljude tulevikku mõjutab.