Musta Kasti etendus tutvustab Tartu valmivat arengukava

Lisaks tavapärasele arengukava ja eelarvestrateegia avalikule väljapanekule korraldab linnavalitsus seekord eraldi tutvustuspäeva, kus kõigil on võimalik arengukava sisuga tutvuda vabas ja inspireerivas vormis. Selleks on 13. juunil avatud viis kohtumispaika ehk tugijaama eri arengusuundadega tutvumiseks ning kolmel korral saab näha linna arengukava tutvustavat etendust. Soovituslik on koguneda meelepärast teemat käsitlevasse tugijaama vähemalt 30 minutit enne etenduse algust. Alexela loomelavale, kus toimub arengukava lavastuslik tutvustus, liigutakse kohtumispaikadest üheskoos.

Mitmele poole linna paigutatud kohtumispaikades saab tutvuda arengukava põhiliste suundadega, küsida küsimusi, arutada sisu üle ning teha ettepanekud. Tugijaamad on avatud kell 11–20.50 ja neisse võib sisse astuda kogu päeva jooksul. Lavastus «Visioonid rambivalguses» on informatiivne ja meelelahutuslik tõlgendus arengukavast, selle autoriks on Musta Kasti näitleja Kaarel Targo. «Visioone rambivalguses» mängitakse kolm korda päevas (kell 13, 17 ja 21).

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et uue arengukavaga tuttavaks saamine ning selles püstitatud sihtide poole liikumine on oluline nii linnavalitsusele kui ka tartlastele laiemalt. «Oleme arengudokumendi koostamisse kaasanud väga palju partnereid ka väljastpoolt linnavalitsust ning küsinud korduvalt linnaelanike arvamust. See on hea näide avatud valitsemisest ja tutvustuspäeval saame taas linna inimestele lähemale tuua – rääkida oma linnast ja selle tulevikust,» sõnas Klaas.