Talgulised koristasid Emajõge 100 kilomeetri ulatuses

Tartumaa arendusselts on piirkonna ettevõtjaid, mittetulundusühinguid ja omavalitsusi ühendav Leaderi tegevusrühm, mis on loodud maaelu arendamiseks. Seltsi üks suuremid väljundeid on Euroopa Liidu Leaderi programmi elluviimine Tartumaal, samuti piirkondlik ja regionaalne arendustöö. Arendusselts on üks kohalikest Leaderi tegevusrühmadest Eestis, tegevusrühmal on praegu 69 liiget, neist üheksa on kohalikud omavalitsused (kõik kaheksa Tartumaa omavalitsust ning Räpina vald Põlvamaalt), 36 vabaühendust ja 24 ettevõtet.