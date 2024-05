Ettevaatust Tartus sõidab ringi jalgrattaga pervert

Sotsiaalmeedias anti teada, et käperdava ratturiga on kahel naisterahval olnud kokkupuuteid Karlovas ja Turu silla ning Anne kanali lähistel. «Läksin reede õhtul enne südaööd üle Turu silla, olin mõtetes, kui järsku tundsin, et keegi kobab mu tagumikku, aga sain aru alles siis, et keegi mees oli selja taga, kui ta jalgrattaga minust mööduma hakkas,» seisis Facebooki grupis «Märgatud: Tartus» anonüümses postituses.