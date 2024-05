Mänguasjamuuseum toob Tartusse Soome lasteteatri

Tartu mänguasjamuuseumi juurde kuuluv Teatri Kodu on nüüdseks tegutsenud 14 aastat. «See on muutunud oluliseks paigaks, kus lapsed saavad oma esimese teatrielamuse,» ütles Tartu mänguasjamuuseumi direktor Triin Vaaro. «Juba sel sügisel saame väikesi teatrisõpru rõõmustada uue omalavastusega «Rohelise südamega linn», kuid enne veel on aega suveteatri ja Soome lasteteatri Hevosenkenkä külalisetenduste jaoks,» lisas Vaaro.