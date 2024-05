Tartu laulu- ja tantsupidu otsib vabatahtlikke

Tööd on väga mitmeid ja abi on tarvis kogu peonädala 16.–22. juunini. Kokku on võimalik valida viie tiimi vahel: rohe-, ligipääsetavuse, toidu-, info- ja saatjate tiim. Samuti saab iga vabatahtlik ise otsustada, millised sündmused talle enim huvi pakuvad, et just oma lemmikutel kohal olla ja abikäsi ulatada.

Vabatahtlikuks sobib iga vähemalt 15-aastane tartlane ja Tartu sõber, kes on valmis toimetama eri rollides. Kasuks tuleb võõrkeelte oskus ja julgus suhelda, ent need ei ole valiku juures määravad. «Toidutiimis olles tuleb näiteks osalejaid suunata ja toidunõusid sorteerida, saatjate tiimis seevastu ratta- ja käruparklat koordineerida, valvata või hoopis külalisi õige sissepääsu juurde suunata,» rääkis vabatahtlike juht Diana Edur. Ta lisas, et võimalusel arvestatakse ülesannete jagamisel vabatahtliku enda eelistusi ja suutlikkust.

Väga tähtis roll on nii laulu- kui tantsupeol kanda rohesaadikutel, kes julgustavad ja aitavad peolistel jäätmeid sorteerida ning on vajadusel abiks korduskasutusnõudega. «Rohesaadik on meie peo suurim eeskuju, kes teab, kuidas asjad käivad ning on entusiastlik, et oma teadmisi teistega jagada,» kirjeldas roheteemade juht Marleen Viidul.

Kandideerimine kestab kuni 9. juunini, järgneb veebis toimuv infopäev 10. juunil kell 15. Seejärel jagatakse rollid ja nädal enne sündmust kohtuvad tiimijuhid oma meeskonnaga, et end suursündmuseks valmis panna.

«Meie peonädal kultuuripealinnas saab olema tihe, mistõttu loodame, et leiame palju huvilisi, kes on ägedad, motiveeritud ja tahavad kaasa lüüa Tartu kõige tähtsama suvesündmuse korraldamises,» lisas Edur.

Vabatahtlikuks saab kandideerida Tartu laulu- ja tantsupeo kodulehel, kus tuleb täita vastav ankeet.