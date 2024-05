Tartu Pauluse kirikus kõlab sarja «Aavik Salzburgis» viimane kontsert

Kontserdile sissepääs on prii. Kontsert on muusikalinna Tallinna kingitus Euroopa kultuuripealinnale Tartule.

«Arvo Pärdi «Mozart-Adagio» on aga parim näide kuidas kaks heliloojat sulanduvad kokku üheks ning tulemus on unikaalne. See teos sobib valatult kontserdi alguseks ning esitame seda koos Theodor Singi ja Karolina Aavikuga,» lisas Hans Christian Aavik.

Hans Christian Aavik on viiulisolistina tähelepanu äratanud Eestis ja mitmel pool Euroopas. Tema karjäär on olnud kiire ja muljetavaldav. 2022. aasta kevadel võitis ta esimese eestlasena maineka Carl Nielseni rahvusvahelise konkursi ning seejärel pälvis ta Eesti Interpreetide Liidult aasta interpreedi preemia. Hiljuti ilmus tal live-kontsertsalvestus maailma suurima plaadifirma Deutsche Grammophoni uues sarjas «Rising Stars» platvormil STAGE +.

Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester ja Tõnu Kaljuste on aastaid ühiselt kontserte andnud nii Eestis kui ka kaugemal – Euroopast Austraaliani ja Aasiast Põhja-Ameerikani. Muuhulgas on esinetud maailma nimekates kontserdisaalides nagu New Yorgi Carnegie Hallis, Pariisi Filharmoonias, Hamburgi Elbphilharmonie’s jm. Kollektiivid on Eesti heliloojate loomingu sagedased esmaesitajad ja nende kontserdikavad on pälvinud kriitikutelt arvukalt kiidusõnu. Tõnu Kaljuste dirigeerimisel on mõlemad kollektiivid korduvalt esitatud Grammy nominatsioonile ning 2014. aastal pälviti Grammy auhind Arvo Pärdi albumi «Adam’s Lament» (ECM) eest.