Algklassi poiss näitas maratonil täiskasvanutele kandu

Henriko Gregor Mägi käib Kuressaare Nooruse kooli neljandas klassis, õpib neljadele-viitele ning leiab aega, et olla füüsiliselt aktiivne. Ta on pärit sportlikust perekonnast: ema hakkas pandeemia ajal jooksma ja isa on hoidnud end alati vormis. Suurepärase tulemuse tegi maastikumaratonil ka vend Hendriko Roger, kes kõigest üheksa-aastasena saavutas 10 km distantsil tulemuse 50:28, tõestades sellega, et astub vanema venna jälgedes. Poisid lähevad peagi uuesti rajale, sest 2. juunil on planeeritud Naissaare ja 9. juunil Peetri jooks.