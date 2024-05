Elu ise ​Päästeautost leiab tööriistu ka madude püüdmiseks ja hundi abistamiseks

Eestis ei tööta enam ammu tuletõrjujad, vaid päästjad, sest tule tõrjumine on päästjate tööst vaid üks väike osa. Nii on ka päästeautode varustuse hulgas sadu vidinaid ja tööriistu, millest ainult osa on tarvilikud tule kustutamiseks. Ka päästjate oskused nõuavad neilt enamat kui veevoolikute ühendamine ja veejoa õigesse kohta suunamine.