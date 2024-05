Erandiks vene keele ja kultuuri õpe, ukraina keele ja kultuuri õpe ning inglise keel. Ning veel ühe erandina on kaalumisel vene õppekeele jätmine hariduslike erivajadustega lastele.

Ajalooliselt vene kool või vene emakeelega laste kool on juba nüüd valmis vastu võtma ümbruskonnas elavaid eesti lapsi, aga nad ei tule. Koolis on 603 õpilast ja neist vaid kolm on eesti kodukeelega peredest – nende vanemad väärtustavad lastel vene keele oskust.