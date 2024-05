Prügikastideta randades vedeleb taarat ja kakakotte

Külitses elav Kuldar Lossmann tõi randa kaks aiatooli, et ta ise ja poeg Rico (pildil) saaks suplemas käies oma asju seal hoida ning vajadusel veidi jalgu puhata, sest lisaks prügikastidele pole rannas ka ainsatki pinki.

Tartus on kolm menukat supluskohta ehk Anne kanal, linnaujula Ülejõe linnajaos ning Emajõe vabaujula Supilinna servas. Kui nendes randades on puhtust tänu prügikastidele lihtne hoida ning esmaspäeva õhtul otsustas linnavalitsus pika nurina peale avada ka viimasedki tualetid Supilinna lõpus, siis Tartust kaugemal on lood märksa täbaramad.