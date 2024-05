Korvpalliekspert põlisest Tallinna ja Tartu finaalist: see võib jääda päris lühikeseks ürituseks

Mullu kohtusid finaalis samad meeskonnad ja peale jäi Kalev/Cramo 3:0. Täpselt sama on tänavuste omavaheliste mängude seis: Eesti-Läti ühisliigas jäid pealinlased peale 74:71 ja 77:63, veebruarikuises karikafinaalis 76:68.

Tartu korvpallimeeskond on andnud selge lubaduse, et ülikoolilinnale märgilisel aastal on eesmärk kuldmedal. Selle saavutamiseks vallandati aprillis senine peatreener Gundars Vētra ja vägesid toodi juhtima Priit Vene. Kuidas aga võita finaalseeriat klubi vastu, kes pole tänavu ühelegi Eesti tiimile veel kaotanud?