Linnavalitsus tegi kõikide avalike tualettide kohta suure otsuse

Tartu linnapuhastuse peaspetsialist Kaimar Kütt teatas aprilli lõpus, et avalikud tualetid avatakse 1. mail, sest nii näevad hankelepingud ette. Emajõe vabaujulas plaaniti tualetid lahti teha aga alles 1. juunil ehk samal päeval, kui algab rannahooaeg. Esmaspäeval otsustas linnavalitsus neid plaane siiski muuta.

«Otsustasime linnavalitsuse istungil, et edaspidi tehakse kõik Tartu avalikud tualetid lahti hiljemalt 1. mail ja need on lahti 1. novembrini,» ütles Tartu abilinnapea Mihkel Lees.