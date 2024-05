Volkswageni roolis oli õnnetuse ajal mees, autos olid lapseootel naine ning tagaistmel kaks last. Keegi viga ei saanud, kiirabi vaatas sündmuspaigal inimesed üle.

Traktori kahveltõstukile olid sätitud kastid ja neid ümbritses puur, tänu millele ei ulatunud transpordikahvel Volkswagenis viibinud sõitjateni läbi salongi, vaid jäi pidama pagasiruumis, mille luuk deformeerus täielikult. Juhid olid kained, neil on vastava kategooria sõiduõigus.

Laps sai õnnetuses raskelt viga ning viidi haiglasse. «Autojuht oli kaine ja tal on juhtimisõigus,» teatas politsei pressiesindaja Ragne Keisk. «Laps ületas teed selleks mitte ette nähtud kohas.»

16. mail avastati, et Tartu vallas on varastatud veepump ja sissevooluvoolik. Kahju on 300 eurot.