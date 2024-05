Autohankel kaalub sääst üles keskkonnahoiu

Tartu abilinnapea Mihkel Lees selgitas, et sotsiaal- ja tervishoiuosakonna kasutuses on tosin aastat tagasi saadud Mitsubishi i-MiEV elektrisõidukitest veel neli töökorras. Kolm on juba maha kantud ja kaks kantakse maha lähiajal, sest nende remont on olnud järjest kulukam.

Ühe sõiduki remondi hinnapakkumused on olnud vahemikul 4500–26 000 eurot, on kirjas volikogule esitatud õiendis. Seal on ka märgitud, et pikemate vahemaade läbimiseks (sotsiaalteenuseid saavate inimeste külastamine üle Eesti hooldekodudes, asenduskodudes) kasutavad teenistujad osakonna bensiinimootoriga autot ja isiklikke autosid, kuna elektriautode töökindlus on väike.