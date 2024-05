Linnavalitsus andis hiljuti ehitusloa Tartus Annelinnas Kaunase puiestee 21a kaubandushoone ümberehitamiseks kiirtoitlustuskohaks. See, et alkoholipood Feenoks saab majanaabri, on kindel. Aga küsimuste peale, mida ja millal seal tulevikus süüa saab, muutusid asjaosalised üpris kidakeelseks.