Tartlastel on sel nädalal võimalus osa saada Kanuti Gildi Saali etenduskunstide festivalist Ümberlülitus, mille eesotsas on Tartust pärit Maarja Kalmre. Intervjuus tutvustab ta festivali ning selgitab, mille poolest erinevad etenduskunstnike etteasted tavapärase teatri etendustest.

Maarja Kalmre on üks kolmest Kanuti Gildi Saali programmi koordinaatorist.

Kes on need, kes tulevad 21.–25 maini etenduskunstide festivalil Ümberlülitus tartlaste ette, on nad kunstnikud, tantsijad, näitlejad või midagi muud?