GALERII Linnaraamatukogus avati interneti andmebaasist välja kasvanud Tartu tuba

Lindi ukse ees lõikasid läbi linnaraamatukogu direktor Kristina Pai ja linnapea Urmas Klaas ning võtsid ka sõna. «Tartus on jätkuvalt näha, et inimesed istuvad pargipingil ja jõe ääres ja loevad raamatuid,» rääkis linnapea. «Tartu on andnud alust väga paljudeks ilukirjanduslikeks teosteks.»

Tartu tuba on loodud selleks, et tutvustada Tartut, Tartust või tartlaste kirjutatud teoseid, meie linna teemalisi andmebaase, Tartu ilukirjanduslikke rännakuid ja palju muud Tartuga seonduvat. Toas on riiulitel valik raamatuid meie linna kultuurielust, ajaloost ja eluolust ning ka ilukirjandust, milles peategelased on Tartu või tartlased.