Aadlielamusse hakati 100 aastat tagasi sisustama arhiivraamatukogu

1925. aastal valmisid saalipealse teise korruse hoidlas rippriiulid, alustati töid kelderhoidlas Jakob Hurda rahvaluulekogu jaoks. Majale lisakorruse ehitamine jäi rahapuudusel edaspidiseks ning on tänini tegemata. «Ometigi on kirjandusmuuseumi varad paisunud nii suureks, et kunagisele von Grote pere elumajale on lisaks valminud juba kolm juurdeehitist – 1962, 1994, 2012,» märkis Merike Kiipus.