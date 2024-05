FOTOD Luke mõisa hooaja avamisel tühjenesid kodukohvikud väga kiiresti

Luke mõisas on suvehooaja avapidustusi peetud juba veidi üle kümne aasta, kohvikutepäev on järjekorras kuues. Korraldajate sõnul on hooaja avaüritus kujunenud aja jooksul mõnusaks pühapäevaseks kulgemiseks ja kohaliku toidu maitseelamuseks kas pere, kaaslase või vanavanematega.