GALERII Laulupeomuuseumi külastajate ees avaneb vana aja lapsepõlv

Kuraator Kristiina Tael-Annuk on koos kujundaja Marje Eelmaga vaatajate ette sättinud väljapaneku «Lapseks olemise kunst. Lapsepõlv Tartus 1890–1940». See koosneb piltidest ja lühikestest tekstidest, kuid leidub ka väheke mänguasju. Väga vahva on sealjuures teadmine, et seesama laulupeomuuseumi hoone oli omal ajal meie rahvusliku lasteaia n-ö häll.