Martin Menert: linnapuud langevad innuka innovatsiooni ohvriks

Eesti linnade kliimakindlusega seoses on paljudel värskelt meeles kultuuripealinnas Tartus peetud arutelu ülikooli keemiahoone ehk Chemicumi lähistel sirguva kaseallee üle. Juhtum sai teatavasti kompromisslahenduse: asfaldi soovijad said asfaldi maha, kuigi oodatust vähemal määral, ning kased said rahulikult edasi kasvada. Samas piirkonnas Veerikul, võib öelda, et äärelinnas, on inimese soov sealset rohelist elurikkust harvendada endiselt aktuaalne. Kohalikud said hiljuti teada, et Tulbi tänava teeremondi tõttu on Tartu linnavalitsus otsustanud vahetada välja kõik tänava ääres kasvavad puud – ikka uuemate ja paremate vastu.