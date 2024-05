Krista Aru loobus Tartu ülikooli raamatukogu direktori kohale kandideerimisest

Tartu ülikooli personaliosakonna värbamise ja valiku peaspetsialisti Kairi Heriku teatel valib raamatukogu direktori ülikooli senat kolme kandidaadi hulgast 31. mail. Valituks osutunud direktor asub tööle 15. augustil. «Infot kandideerijate kohta me avaldada ei saa, kuna meil pole selleks nende nõusolekut,» lisas värbamise ja valiku peaspetsialist.

Praegune direktor Krista Aru jättis oma kandidatuuri konkursile esitamata. Miks nii? «Ega ma muud oskagi öelda, et kaalusin ja mõtlesin pikalt, aga siis leidsin, et aitab,» vastas Krista Aru. «Nii olulise ja suure asutuse nagu Tartu ülikooli raamatukogu juht peab olema nii vaimselt kui ka füüsiliselt parimas vormis, peab kogu hingest tahtma ja jaksama kõiges ees käia ja suutma näha ka mitu sammu ette. Leidsin, et minul enam seda jõudu ja sära ei ole.»