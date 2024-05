Isamaa toetus kasvas Tartus kolmandikuni

Reformierakonna toetajaid on Tartus viimaste tulemuste kohaselt 20 protsenti ja see annab praegu teise koha. Aprilli keskel avaldatud tulemuste järgi oli Reformierakond toetuselt neljas, neist eespool olid ka EKRE ja sotsid. EKRE viimane toetusprotsent on 11, sotsidel 15 ja erakonnal Eesti 200 täpselt 10 protsenti. Keskerakonna toetajaid on Tartus 4,3 protsenti.