Juhtus: invabuss läks põlema, varas lahkus redeliga

Tuleõnnetuse avastasid kohalikud elanikud, kes kuulisid öösel kahtlast häält ning märkasid, et see kostis süttinud väikebussist. Enne päästjate saabumist summutasid põlengu avastanud inimesed leeke käsikustutiga, tulekustuti lasi tühjaks ka kohale tõtanud politseipatrull, lõplikult kustutasid Ford Transiti päästjad.



Esialgsel hinnangul süütas väikebussi tõenäoliselt elektrisüsteemi rike.



Jetimehed rikkusid seadust



15. mail avastas Mustvee kordoni radarvaatleja Peipsi järvel liikumas kaks jetti. Neid kontrollides selgus, et kõik pole kaugeltki korras.



Piirivalve toimkond avastas, et jetid polnud nõuetekohaselt liiklus- või laevaregistrisse kantud. Lisaks puudus ühel juhtidest väikelaeva juhtimise õigus. Talle koostati väikelaeva ja jeti juhtimisest kõrvaldamise otsus ning määrati 120 eurot trahvi. Teine mees sai 80 eurot trahvi.



Korterist oli kuulda karjeid



14. mail kell 15.58 teatati, et Jõgeva alevikus Linnumetsa teel on korterist kuulda karjeid. Päästjate saabudes selgus, et ühes korteris oli elektrijuhtmestiku rikkest süttinud tapeet, mille elanikud olid kustutiga ise kustutanud.



Päästjad aitasid korterist välja vanema mehe, kelle tervist kontrollis kiirabi. Varem oli välja pääsenud naine, kes samuti esmaabi sai. Ruumid tuulutati.



Mees lõi naist



13. mail lõi Kambja vallas purjus 33-aastane mees 37-aastast naist.



Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.



Vargad lahkusid redeli ja saega



10. mail avastati, et Tartus Ravila tänavalt on varastatud kokkupandav profiredel. Kahju on 1000 eurot.



Samal päeval murti Tartus Filosoofi tänaval sisse kuuri ja varastati akusaag Husqvarna. Vargusega tekitatud kahju ja üksikasjad selguvad kriminaalmenetluses.



Jalgrattaid muudkui läheb



13. mail varastati Tartus Raatuse tänava rattaparklast jalgratas Merida. Kahju on 500 eurot.



13. mail avastati, et Tartus Võru tänava eramu hoovist on varastatud lukustatud jalgratas Merida. Vargusega tekitatud kahju on 300 eurot.



3. mail avastati, et Tartus Kuperjanovi tänavalt on varastatud lukustatud jalgratas Bottecchia. Kahju 400 eurot.