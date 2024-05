Politsei: selle aasta algusest on hakanud levima jälle uus petuskeem

Selle aasta algusest on hakanud levima uus petuskeem, mis on ülesehituselt üsna lihtne: inimesel palutakse oma raha viia pakiautomaati või anda kulleri kätte, kes on tegelikult kurjategija. Möödunud teisipäeval sai säärasele kuriteole jaole Bolti taksojuht Margo. Ta võttis Tartus peale ühe vanaproua, kes soovis sõita pangakontorisse.