Hannes Klaas: kriisiaja lisaeelarvest paistab vastutustundetu optimism

Südalinna kultuurikeskuse projekti jaoks on planeeritud täiendavad 264 000 eurot, hoolimata asjaolust, et algul väljareklaamitud rahastusvajadus 60 miljonit on paisunud juba 100 miljoni kanti. Olukorras, kus ehituse alguseni 2027. aastal on jäänud veel mitu pikka aastat, peame küsima, milliseks kujuneb hoone lõplik maksumus.