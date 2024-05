Juhtkiri Leppida ei saa

Kui tahame õiglast karistust, siis haiget inimest seaduse järgi karistada ei saa, ütles intervjuus prokurör Kairi Kaldoja. Ta viitas, et piir, kus õiglusesoov läheb üle kättemaksuihaks, on mõne juhtumi puhul õhuke.

Kui me aga traagiliselt üksikjuhtumilt läheme üldistusele, selgub, et meil ei saa olla vähimatki kindlust, et seesugune õnnetus kaunis sarnastel asjaoludel uuesti ei kordu: kehtiva juhiloa ja kehtiva tervisetõendiga vaimselt haige (vanur) tuhisemas inimestele otsa või vastu puud.