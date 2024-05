Veiki Ojaperv: asi ei ole viies euros

Küsimus ei ole viies euros, vajadusel suudab selle välja käia peaaegu igaüks. Küll aga selles, mis mulje sellise raha küsimine sellisel üritusel jätab. Jah, lauljatele on laulupeol osalemine tasuta, kuid see «tasuta» on suure tärniga. Meenutagem, et lauljad ja muusikud on aastaid hingega oma hobi juures olnud, kulutanud aega, maksnud koorimaksu ja paljud ilmselt ka raha kütuse peale, et proovides käia.