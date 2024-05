Reedene rõõm Õpetaja Reet Noorlaid mäletab tudengiajast tellisetehast, kihvte poisse ja Parkerseid

«Õpetaja, kas te mind veel mäletate?» küsib üks või teine, kui kuskil kokku trehvavad. «Ma vastan siis, et palun naeratage mulle,» kirjeldas Reet Noorlaid neid kohtumisi. «Ja niipea, kui ta naeratab, tuleb mulle silme ette see klass ja pink, kus ta istus. Mul jäävad just naeratused hästi meelde.»