Linnaraamatukogus avab uksed Tartu tuba

Tartu toa eesmärk on tutvustada Tartut, Tartust või tartlaste kirjutatud teoseid, andmebaase Tartu kohta, Tartu ilukirjanduslikke rännakuid ning muud Tartuga seonduvat. Toas on välja pandud valik raamatuid Tartu kultuurist, ajaloost, linna eluolust ja tartlastest ning ilukirjandust, milles peategelased Tartu või tartlased.

«Teatud mõttes on Tartu tuba edasiarendus meie andmebaasist «Tartu ilukirjanduses», mida koostame juba alates 2005. aastast. Andmebaas sündis ilusast mõttest esitleda Tartut ilukirjanduse kaudu: koondada tekste, kus on juttu Tartu kohtadest, inimestest, Tartuga seotud sündmustest, aga ka tabamata või tabatud Tartu vaimust või muust Tartule iseloomulikust. Tartu tuba võimaldab anda sellele ideele füüsilise kuju,» sõnas Tartu linnaraamatukogu asedirektor Ülo Treikelder. «On sümboolne, et me loome sellise toa just aastal, mil Tartu on Euroopa kultuuripealinn.»