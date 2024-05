Euroopa eksperdid kogunevad kultuuripealinna edendama seksuaalteadlikkust

«Noorte kogemused on üle Eesti väga erinevad. Koolides on eesrindlikke spetsialiste, kes laialdaselt arutavad seksuaaltervise teemasid, kuid ka neid, kes praktiliselt üldse mitte,» rääkis haridusprogrammi projektijuht Kristel Jakobson-Pallo. Tema sõnul on oluline kaasata asjaosalisi, kes noorega ühel või teisel moel kokku puutuvad. Selleks, et leida viise, kuidas senisest paremini tänapäeva noorte ootustele vastata ja neid toetada eneseks kujunemise protsessis.