Anne kanali ääres pesitsev vares hoiab tartlasi hirmuvalitsuse all

Anne kanali ääres puude otsas elab suur hallvares, kes on oma pesa kaitstes nõnda kuri, et linnaametnikud panid tema eest hoiatamiseks üles hoiatussildid. Vähemalt ühe tartlanna jaoks on sildid hiljaks jäänud, temale on see tegelane selja tagant juba kallale tulnud.